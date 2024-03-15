Жительница Новомосковска фиктивно «приютила» четверых мигрантов

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Итог – уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Женщине грозит крупный штраф или до трёх лет лишения свободы.

Новомосковская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней местной жительницы. Она обвиняется в фиктивной постановке иностранцев на учет по месту пребывания.

По данным пресс-службы ведомства, женщина в сентябре прошлого года на четыре месяца зарегистрировала в своей квартире четверых мигрантов. При этом она знала, что фактически жить там иностранцы не будут, а значит, сотрудники органов миграционного учета не смогут проверить, соблюдают ли они правила пребывания и России.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Новомосковский районный суд. Женщине грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до трёх лет.