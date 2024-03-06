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  4. «Стволы» и боеприпасы в доме белевского охотинспектора: полиция избрала мужчине меру пресечения - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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«Стволы» и боеприпасы в доме белевского охотинспектора: полиция избрала мужчине меру пресечения

«Стволы» и боеприпасы в доме белевского охотинспектора: полиция избрала мужчине меру пресечения

В УМВД прокомментировали нашу информацию об изъятии целого арсенала оружия.

Тульские оперативники установили жителя Белёвского района, незаконно хранившего оружие и патроны.

— В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в рамках операции «Оружие» осуществлялась проверка соблюдения условий хранения огнестрельного оружия и боеприпасов жителем деревни Астафьево, 1969 г. р., — сообщили в УМВД по региону.

По месту проживания мужчины полицейскими обнаружено и изъято: 928 патронов различного калибра и 478 охотничьих патронов 12 и 20 калибра. Также обнаружены и изъяты пистолет Макарова, имеющий признаки переделки, мелкокалиберная винтовка ТОЗ-16, карабин «Тигр» и винтовка «Маузер» времен Великой Отечественной войны, которые хранились у мужчины незаконно.

Помимо этого обнаружены и изъяты четыре предмета, конструктивно схожие с пистолетом ТТ, винтовкой Мосина, пистолетом-пулеметом ППШ, пистолетом-пулеметом ППС-43 и одно охотничье ружье «Сайга-12» со складным прикладом, возможно имеющее конструктивные изменения.

В настоящее время всё изъятое направлено в Экспертно-криминалистический центр УМВД России. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Myslo сообщал, что фигурант дела — Белевский производственный охотинспектор местного частного охотхозяйства

Справка. Производственный охотинспектор отличается от государственного тем, что работает в частном охотхозяйстве. «Частника» аттестует Департамент охотпользования и природных ресурсов Минприроды с выдачей соответствующего документа. И в пределах вверенного охотхозяйства такой инспектор имеет почти такие же права, как и государственный.

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Автор:
сегодня, в 17:57 0
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Тульская область
 

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