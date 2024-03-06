  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле белый Mercedes «сделал» три полосы и двойную сплошную - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле белый Mercedes «сделал» три полосы и двойную сплошную

В Туле белый Mercedes «сделал» три полосы и двойную сплошную

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Иван прислал в нашу традиционную рубрику запись, сделанную в районе дома № 88 по ул. Октябрьской в Туле. На кадрах видно, как автомобиль Mercedes-Benz выскакивает на дорогу, пересекает три полосы и двойную сплошную линию разметки.

«Белый „Мерседес“ W212 с номером 777 (буквы забыл), 71-й регион, выехал через двойную сплошную», — сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Коминтерна при обгоне трамвая водитель едва не сбил пешехода
Дежурная часть
На ул. Коминтерна при обгоне трамвая водитель едва не сбил пешехода
вчера, в 20:05, 32 2035 5
В Туле водитель перекрыл дорогу пешеходам
Дежурная часть
В Туле водитель перекрыл дорогу пешеходам
вчера, в 13:10, 8 1881 1
В Туле «спешунчик» рискнул жизнью
Дежурная часть
В Туле «спешунчик» рискнул жизнью
4 марта, в 20:10, 16 1957 1
В Туле водители не хотят замечать «кирпич» на трамвайных путях
Дежурная часть
В Туле водители не хотят замечать «кирпич» на трамвайных путях
4 марта, в 13:14, 27 2219 1
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 17:50 −2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Стволы» и боеприпасы в доме белевского охотинспектора: полиция избрала мужчине меру пресечения
«Стволы» и боеприпасы в доме белевского охотинспектора: полиция избрала мужчине меру пресечения
Илья Беспалов проинспектировал строительство школы в 1-м Юго-Восточном микрорайоне
Илья Беспалов проинспектировал строительство школы в 1-м Юго-Восточном микрорайоне
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.