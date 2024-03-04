Родители пожаловались на жестокое обращение с детьми в детсаду. Прокуратура проводит проверку

Родители воспитанников одного из ЦО Тулы пожаловались на жестокое отношение к их детям. К жалобе они приложили запись с диктофона, где педагог повышает голос, а ребенок плачет. Обращение было анонимным.

— Данный воспитатель детского сада жестоко обращается с детьми, бьет и унижает. Дети совершенно не идут в ее смену в садик. Родители пытались найти с воспитателем контакт, но бесполезно. Обращались к директору центра образования, проводили собрание. Было принято решение уволить ее по собственному желанию. Прошло три месяца, на сегодняшний день данного воспитателя снова устраивают в этот же сад, в эту же группу, — пишет аноним.

По данному сообщению прокуратура начала проверку:

— В ходе проверки будут проверены доводы публикации, дана оценка соблюдения прав воспитанников дошкольного образовательного учреждения. Также сегодня, 4 марта, в 19.00 в управлении образования администрации Тулы прокуратура организует проведение собрания с участием руководителя и сотрудников центра образования. На него приглашены законные представители воспитанников. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.