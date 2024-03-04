За неделю 4383 туляка заболели гриппом и ОРВИ

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

На минувшей неделе по области зарегистрировано 4383 случая ОРВИ и гриппа, что ниже эпидемического порога на 43% и выше уровня предыдущей недели на 11%.

Рост заболеваемости отмечается в основном среди взрослых на 15% и детей в возрасте 0-2 лет — 26%. Все заболевшие не привиты против гриппа.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает тулякам об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ: