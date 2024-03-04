В Туле инспекторы ГИБДД провели массовую проверку водителей каршеринга

В выходные дни в Туле сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями арендодателя провели сплошную проверку водителей каршеринга.
Всего было остановлено более 30 автомобилистов. Инспекторы выявили такие нарушения:
- два водителя управляли транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена,
- один водитель не был пристегнут ремнем безопасности,
- один водитель нарушил требования ПДД РФ к перевозке детей,
- один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В отношении указанных лиц составили административные материалы.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, подобные проверки будут проводиться на территории региона на регулярной основе.