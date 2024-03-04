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В Туле инспекторы ГИБДД провели массовую проверку водителей каршеринга
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле инспекторы ГИБДД провели массовую проверку водителей каршеринга

Рассказываем, какие выявили нарушения.

В выходные дни в Туле сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями арендодателя провели сплошную проверку водителей каршеринга.

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Всего было остановлено более 30 автомобилистов. Инспекторы выявили такие нарушения:

  • два водителя управляли транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена,
  • один водитель не был пристегнут ремнем безопасности,
  • один водитель нарушил требования ПДД РФ к перевозке детей,
  • один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении указанных лиц составили административные материалы.

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Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, подобные проверки будут проводиться на территории региона на регулярной основе.

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