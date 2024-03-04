В Туле инспекторы ГИБДД провели массовую проверку водителей каршеринга

Фото УГИБДД по Тульской области.

В выходные дни в Туле сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями арендодателя провели сплошную проверку водителей каршеринга.

Всего было остановлено более 30 автомобилистов. Инспекторы выявили такие нарушения:

два водителя управляли транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена,

один водитель не был пристегнут ремнем безопасности,

один водитель нарушил требования ПДД РФ к перевозке детей,

один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении указанных лиц составили административные материалы.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, подобные проверки будут проводиться на территории региона на регулярной основе.