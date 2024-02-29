Туляка признали виновным в убийстве и отпустили на свободу

В Привокзальном районном суде закончили рассматривать уголовное дело в отношении 61-летнего Николая С. Мужчина обвинялся в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление.

По нашей информации, ночью 4 апреля 2000 года ранее судимый за хулиганство и убийство обвиняемый изнасиловал, а потом 14 раз ударил ножом 38-летнюю продавщицу в палатке на улице Болдина. От полученных ранений женщина скончалась, а Николай сбежал, оставив на месте преступления орудие убийства и пейджер своей любовницы — Эвелины М.

В беседе с правоохранителями девушка заявила, что отдала пейджер своему парню — Николаю С., а тот потерял его в конце марта. Более того, далее Эвелина добавила, что с 3 на 4 апреля Николай ночевал вместе с ней в квартире её родителей (рассказать об этом Николай попросил Эвелину на утро после убийства).

После этого Николай сбежал из города и скрывался от следствия до ноября 2023 года в Сургуте. После переезда туда Николай почти сразу же попал в колонию и провел там 15 лет.

Приговором суда мужчина признан виновным в убийстве, и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Однако в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности обвиняемый освобожден от назначенного наказания.