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Туляк изнасиловал и убил продавщицу: сбежать от следователей ему помогла любовница 

Туляк изнасиловал и убил продавщицу: сбежать от следователей ему помогла любовница 

Подтвердила его ложное алиби, но через какое-то время осознала ошибку.

В Привокзальном районном суде продолжают рассматривать дело 61-летнего Николая С. Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление.

По информации Myslo, ночью 4 апреля 2000 года ранее судимый за хулиганство и убийство обвиняемый изнасиловал, а потом 14 раз ударил ножом 38-летнюю продавщицу в палатке на улице Болдина. От полученных ранений женщина скончалась, а Николай сбежал, оставив на месте преступления орудие убийства и пейджер своей любовницы — Эвелины М.

В беседе с правоохранителями девушка заявила, что отдала пейджер своему парню — Николаю С., а тот потерял его в конце марта. Более того, далее Эвелина добавила, что с 3 на 4 апреля Николай ночевал вместе с ней в квартире её родителей (рассказать об этом Николай попросил Эвелину на утро после убийства). 

После этого Николай сбежал из города и скрывался от следствия до ноября 2023 года. 

— Сотрудниками регионального следственного управления на постоянной основе проводится аналитическая работа по изучению материалов уголовных дел о преступлениях прошлых лет. В ходе тщательного исследования вещественных доказательств и сопоставления имеющейся информации с современными базами данных следователям при содействии оперативных сотрудников УМВД России по Тульской области удалось установить причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Им оказался Николай С., длительное время проживающий в Сургуте, — рассказывали после его задержания в региональном СК.

По нашей информации, переехав в Сургут, Николай почти сразу же попал в колонию и провел там 15 лет. 

Следующее заседание по этому делу состоится 21 февраля.

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