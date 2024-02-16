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«Черные риелторы и кидалы из нулевых никуда не исчезли»: история о пропавших деньгах и квартире в центре Тулы

«Черные риелторы и кидалы из нулевых никуда не исчезли»: история о пропавших деньгах и квартире в центре Тулы

Туляк Андрей Сидоренков рассказал историю о мошенниках, которых почему-то никто не может или не хочет привлечь к ответственности.

Инвестиции в ремонт

Этой истории в этом году стукнуло 9 лет. Еще раньше, начиная с 90-х, «черное риелторство» в Туле, как и во многих других городах России, процветало. Алкоголики и старики лишались своих квартир и пропадали, документы подделывались, были «прикормленные» нотариусы и сотрудники всевозможных кадастров и БТИ. В начале 2000-х ситуация не улучшилась, но сдвинулась с мертвой точки. В середине нулевых в Туле было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с так называемыми «черными риелторами». Но многим удалось избежать наказания.

Куплей-продажей квартир занимались тогда многие. И когда к Андрею Сидоренкову обратились с предложением о вложении средств в выгодную сделку, он не удивился и не насторожился.

Андрей Сидоренков

— Мой знакомый Алексей Проходин (имя изменено. — Прим. авт.) сказал, что у ранее знакомого мне Валерия Третьяка (имя изменено. — Прим. авт.) есть своя фирма, специализирующаяся на сделках с недвижимостью. Он предложил встретиться, чтобы обсудить одно выгодное предложение. У меня были деньги, и Валерий предложил мне, скажем так, инвестировать в одну из его сделок. Проходин выступил в качестве свидетеля при обсуждении условий и передаче денег.

По словам Третьяка, у него была одна квартира в самом центре — на ул. Советской, 8. Квартира, с его слов, была «убитая», принадлежала некой женщине, которая готова была ее продать. Третьяк предложил Андрею вложиться в ремонт, чтобы впоследствии продать жилье подороже.

Рыночная стоимость такой квартиры в хорошем состоянии в то время составляла от 3 600 000 до 4 000 000 рублей. Но чтобы продать ее выгодно, предстояло сделать в ней ремонт: заменить коммуникации, окна, выполнить небольшую отделку.

Примерная стоимость всех работ и материалов составляла 2 300 000 рублей.

Эти деньги Валерий предложил вложить Андрею, чтобы потом, после продажи жилья, он мог получить не менее 3 млн рублей. Подумав, Сидоренков согласился, но попросил гарантий. Третьяк пообещал.

— Мы встретились в офисе земельной компании Валерия. Я привез с собой наличными 2 млн 300 тысяч. Третьяк принес оформленную на мое имя генеральную доверенность от имени хозяйки квартиры Натальи К., чтобы я мог якобы продать эту квартиру за такую цену, за какую сам решу. Бумага должна была стать гарантией возврата мне моих денег в случае чего. Также Валерий подготовил гарантийное письмо на бланке своей компании с печатью о том, что я передал ему 2 300 000 рублей. В присутствии свидетеля Проходина я передал ему эти деньги. И сам Валерий, и свидетель расписались на письме. Я ни о чем плохом и не подозревал, сделка показалась мне выгодной.

Шло время, я периодически общался с Третьяком, и он рассказывал мне о том, что в квартире идет ремонт и уже вот-вот, уже скоро можно будет выходить на сделку и выгодно ее продавать.

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И все шло хорошо ровно до тех пор, пока Андрею не позвонила женщина, которая представилась той самой Натальей К., владелицей квартиры на ул. Советской, 8.

«Меня кинули и вас кинули»

Наталья рассказала Сидоренкову, что квартира эта — с очень «темным» прошлым. Женщина сообщила, что Третьяк мошенническим способом оформил это жилье в 2014 году по поддельным документам, составленным от имени настоящей собственницы жилья сначала на постороннего человека, а впоследствии это жилье в результате сделки перешло к самой Наталье.

О «темном» прошлом недвижимости Наталья узнала случайно, когда объявилась настоящая собственница квартиры. Получается, что с этой квартирой провернули сразу несколько афер: «кинули» настоящую владелицу, потом добросовестного покупателя, а теперь и Андрея Сидоренкова, который вложил деньги в ремонт жилья, полученного заведомо незаконным путем и которое в любой момент могут забрать.

— Те же люди все это провернули или разные, я утверждать не буду, — говорит Андрей. — Но то, что выяснилось в ходе суда, очень интересно и говорит, как мне кажется, в пользу первого варианта.

Но об этом позже. Вернемся к истории многострадальной квартиры.

Выяснилось, что настоящая хозяйка жилья какое-то время не появлялась в Туле.

И за это время чудесным образом появилась поддельная нотариальная доверенность, и ее квартира была продана.

Как рассказала Наталья Андрею, по этому факту в Советском отделе полиции даже возбудили уголовное дело о риелторском мошенничестве, проходят экспертизы, ведется расследование. Кроме того, настоящая собственница жилья подала иск в суд, чтобы признать эту сделку недействительной.

Документы подделывали с участием нотариуса и риелторов

Иск настоящей собственницы квартиры рассмотрели в Советском суде. На заседании потерпевшая рассказала, что в летние месяцы не жила дома, а вернувшись, увидела новый замок. В квартире жили посторонние люди.

Женщина обратилась в полицию. Правоохранители помогли ей узнать, что принадлежащая ей квартира была продана Наталье К., причем от имени потерпевшей на сделке присутствовала посторонняя женщина с поддельной доверенностью. Сделку впоследствии официально зарегистрировали, и квартира перешла в собственность ни о чем не подозревающего покупателя.

— Указанную сделку я не совершала, доверенность на продажу квартиры не выдавала, договор купли-продажи не подписывала, денег не получала. Жилье выбыло из моей собственности помимо моей воли, — заключила пострадавшая в суде.

Она просила признать недействительной сделку купли-продажи, заключенную от ее имени посторонними лицами, а поддельную расписку о получении 1 500 000 рублей — ничтожной.

В судебном заседании рассмотрели и огласили некоторые материалы из уголовного дела о мошенничестве. Установлено, что по заявлению обманутой женщины в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Согласно выводам почерковедческой экспертизы рукописная запись в доверенности от имени потерпевшей была выполнена не ее рукой, а «другим лицом с попыткой маскировки собственного почерка исполнителя». Подпись от имени настоящей владелицы жилья также сделал кто-то другой «с попыткой подражания подлинной подписи (по памяти)».

Следователи осмотрели и регистрационный журнал нотариуса В., который удостоверял выдачу такой «замечательной» доверенности. В нем указано, что собственница жилья якобы действительно обращалась за выдачей такого важного документа. Но вот беда: фамилия ее значится, а подписи в журнале нет, и вообще никаких подписей нет.

К слову, этот нотариус после всех вышеописанных событий прекратил свои полномочия и более не является членом Тульской областной нотариальной палаты.

В суде осмотрели расписку на полтора миллиона рублей, которые якобы получила прежняя собственница жилья за проданную квартиру.

В расписке сказано, что она получила деньги от... риелтора Валерия Третьяка.

Владелица квартиры пояснила, что никогда и никому доверенности на какие-либо сделки в отношении квартиры не выдавала, денег за квартиру ни от кого не получала. Она не была знакома ни с Натальей К., ни с женщиной, которая предъявила от ее лица доверенность, ни с Третьяком — генеральным директором агентства недвижимости, от которого по имеющейся расписке получены деньги за квартиру.

Расписка оказалась поддельной, это доказали эксперты: 

«Согласно заключению почерковедческой экспертизы ФБУ Тульской ЛСЭ Минюста России рукописный текст расписки и подпись выполнены не [потерпевшей], а другим лицом с попыткой маскировки собственного почерка исполнителя».

В суде отметили, что указанные почерковедческие заключения находятся в материалах уголовного дела и у суда нет оснований им не доверять. В том числе и эти документы легли в основу положительного решения суда.

Денег не будет!

Но вернемся к Андрею. Узнав все эти неприятные подробности, он немедленно позвонил Валерию Третьяку и задал резонные вопросы, требуя объяснить ситуацию.

— В разговоре Валерий заверил меня, что со всем разберется, а главное — что вернет мне мои деньги, вложенные якобы в ремонт этой квартиры.

Поскольку я на тот момент поддерживал товарищеские отношения с Проходиным, который также меня заверял, что Третьяк обязательно вернет мне мои деньги и что все это — досадное недоразумение, я не стал обращаться в полицию. Полагал, что Третьяк свои обязательства выполнит.

Шли годы, но деньги Андрею никто не возвращал. Он неоднократно общался с Третьяком по этому вопросу, но тот, ссылаясь на разные обстоятельства, под всяческими предлогами отодвигал момент возврата долга.

— Я предлагал ему просто отдать мне деньги так, как он и брал, — наличкой. Он всё тянул. Предложил купить мне квартиру на эту сумму, пусть и в строящемся доме, — не купил, все говорил: «Рассмотрим вопрос, решим-решим...» Пытались даже взять ипотеку, чтобы он выплачивал ее за меня потихоньку, — не срослось.

Я так понимаю, отдавать деньги он не хотел никогда.

— В ходе последних наших разговоров с Третьяком он и вовсе отказался возвращать средства. Спросите, почему я так долго никуда не обращался? Верил, что рано или поздно он вернет мне их. А Третьяк, получается, и не собирался этого делать. По всему выходит, что он с самого начала решил меня обмануть и, пользуясь моим доверием к нему и Проходову, просто «кинул» меня. Учитывая то, что он принимал непосредственное участие в незаконной сделке по хищению квартиры у ни о чем не подозревавшей женщины, его преступные мотивы более чем очевидны, — говорит Сидоренков.

«Он спокоен и ничего не боится»

А знаете, что произошло с тем самым уголовным делом о квартирном мошенничестве? Удивитесь, но ничего!

Myslo запросил официальный комментарий в пресс-службе УМВД по Тульской области о судьбе дела. Оказалось, следствие давным-давно приостановлено из-за «неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Грубо говоря, дело «повисло глухарем». Как так? Люди, которые фигурировали в деле, отделались легким испугом? А как же наглый факт хищения жилья и однозначные экспертизы? А как же нотариус? Подделка? Всё это оказалось ничего не значащими обстоятельствами.

— Валерий Третьяк во время последних наших разговоров был абсолютно спокоен, — говорит Сидоренков. — Он уверен, что ему ничего не будет. Мне говорили, что у него отец — какая-то важная «шишка» в Московском правоохранительном ведомстве. Иначе чем объяснить такую его уверенность?

Когда близкие наконец «допилили» Андрея, чтобы он занялся привлечением афериста к уголовной ответственности, Сидоренков вместе со своим адвокатом написали заявление в Пролетарский следственный комитет.

— Я отправил им сообщение о преступлении — крупном мошенничестве — еще в октябре.

Спустя время мне пришел ответ, что мое заявление переправили в полицию. В полиции же оно бесследно исчезло. Потеряли? 

Написал еще одно в декабре — снова тот же ответ. И снова тишина. Не понимаю, почему мои сообщения о преступлении нигде не зарегистрированы?

Да и какая полиция? Можно ли в этом случае на том уровне кому-то довериться, если уголовное дело, в котором Третьяк фигурировал, прикрыли? Тем временем сроки давности истекают уже через год.

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Андрей Сидоренков просит считать эту публикацию его истории открытым обращением в прокуратуру и Следственный комитет. Пусть и с опозданием, но добиться справедливости ему хочется.

— Будем писать везде — Бастрыкину, Президенту, кому только можно, — говорит он. — Очень жаль, что «черные риелторы» и «кидалы» из нулевых никуда не исчезли.

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