Недобросовестный подрядчик оставил котельную в Узловой без нового оборудования

Фото из архива Myslo.

Администрация МО Узловский район обратилась в региональный УФАС с жалобой на поставщика из Челябинска. Подрядная организация за 667 500 рублей должна была поставить в котельную № 11 города Узловая трубную часть подогревателя для замены.

В итоге подрядчик привез товар ненадлежащего качества, при этом, согласившись со своей ошибкой, гарантировал заменить его в определенный срок. Свои обещания он нарушил.

Рассмотрев дело, комиссия Тульского УФАС России включила сведения об исполнителе контракта в реестр недобросовестных поставщиков.