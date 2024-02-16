Липовый сотрудник Росфинмониторинга развел тулячку почти на полтора млн рублей

В Туле 25-летняя местная жительница стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По словам потерпевшей, по телефону ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и проинформировал, что зафиксировал сомнительные операции на её счет и в ближайшее время заблокирует его.

Доверчивая женщина поверила звонившему и перевела 1 миллион 345 тысяч рублей на указанный злоумышленником банковский счёт. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».