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Держал в заложниках и пытался убить риелтора в Туле: суд рассмотрит дело без обвиняемого

Держал в заложниках и пытался убить риелтора в Туле: суд рассмотрит дело без обвиняемого

30-летний гражданин Украины объявлен в международный розыск.

В Туле 30-летний ранее судимый за грабеж гражданин Украины обвиняется в незаконном лишении свободы и покушении на убийство, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Напомним, 26 февраля 2021 года обвиняемый договорился с риелтором о встрече для просмотра квартиры, которую он якобы хочет купить. Когда женщина приехала на встречу, мужчина напал на нее, пристегнул наручниками к газовой трубе, избил и пытался задушить шарфом. Женщина потеряла сознание, а злоумышленник, посчитавший, что она умерла, сбежал с места происшествия. Как позже выяснят следователи, украинец находился в Туле проездом (возвращался домой из колонии) и после совершенного преступления уехал на родину. 

Пострадавшую спас муж, который нашел ее, освободил и отвез в больницу. Жизнь женщины удалось спасти. 

В настоящий момент обвиняемый находится в международном розыске. А уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

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