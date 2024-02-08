Мужчина пытался переправить наркотики по почте в тульском прянике

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo

38-летний житель Ленинского района признан виновным в ряде преступлений по нескольким частям статьи 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет, в значительном размере, организованной группой и покушение на незаконную пересылку наркотических средств, совершенное в значительном размере).

Суд установил, что с 10 января по 27 февраля 2023 года мужчина, являясь участником организованный группы, собирался раскладывать «закладки» на территории Тулы. На этом его и поймали сотрудники полиции, изъяв 13,75 грамма наркотиков.

Помимо этого, следователям стало известно, что злоумышленник пытался послать 3,43 грамма наркотиков по почте в тульском прянике. Их также изъяли в ходе обыска в его автомобиле.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и назначил штраф в размере 35 тыс. рублей.