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В Щекино стартовали чемпионат и первенство Тульской области по боксу
Фото с сайта минспорта Тульской области.

В Щекино стартовали чемпионат и первенство Тульской области по боксу

Спортсмены, показавшие лучший результат, представят регион на первенстве ЦФО.

7 февраля в Щекино стартовали чемпионат и первенство Тульской области по боксу. В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из Киреевска, Новомосковска, Алексина, Кимовска, Венева, Узловой, Богородицка, Куркино, Донского, Тулы.

Как сообщает минспорта региона, на ринг выйдут юноши 13-14 лет, 15-16 лет, юниоры 17-18 лет и мужчины 19-40 лет.

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По итогам выступлений будет сформирована сборная команда Тульской области.

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Спортсмены, показавшие лучшие результаты, представят регион на первенстве ЦФО.

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