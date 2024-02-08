Фото с сайта минспорта Тульской области.

7 февраля в Щекино стартовали чемпионат и первенство Тульской области по боксу. В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из Киреевска, Новомосковска, Алексина, Кимовска, Венева, Узловой, Богородицка, Куркино, Донского, Тулы.

Как сообщает минспорта региона, на ринг выйдут юноши 13-14 лет, 15-16 лет, юниоры 17-18 лет и мужчины 19-40 лет.

По итогам выступлений будет сформирована сборная команда Тульской области.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, представят регион на первенстве ЦФО.