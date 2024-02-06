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Тульским медикам пришлось добираться до пациентки на лошади

Тульским медикам пришлось добираться до пациентки на лошади

Скорая не смогла проехать до населенного пункта, увязнув в снегу. Пришлось передвигаться на санях!

Необычным способом передвижения воспользовались медики в Воловском районе. Для того чтобы добраться к пациентке из отдаленной деревни, сотрудники скорой помощи пересели с автомобиля в сани, запряженные лошадью.

Помощь медиков потребовалась 85-летней жительнице деревни Малая Каратеевка. Женщина пожаловалась на высокое давление. Находившийся рядом сын вызвал скорую помощь. К пациентке была направлена бригада в составе фельдшеров Анны Малышевой и Ольги Волковой.

Не доехав около 2 километров до места вызова, автомобиль скорой застрял в снегу. На помощь медикам на гужевой повозке отправился сын пациентки. Он благополучно доставил их к матери. Помощь женщине была своевременно оказана, госпитализация ей не потребовалось.

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