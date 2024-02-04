В Туле произошел пожар на территории ЖК «Престиж»

Огонь вспыхнул на территории жилого комплекса «Престиж» - горел строительный вагончик. В результате пожара вагончик выгорел полностью.
К счастью, при пожаре никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.
Как сообщило ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение о возгорании поступило на пост пожарной охраны в 1.44.
Огонь вспыхнул на территории жилого комплекса «Престиж» - горел строительный вагончик. В результате пожара вагончик выгорел полностью.
К счастью, при пожаре никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.
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