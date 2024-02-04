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Фестиваль стимпанк-культуры Ferrum в Туле открыл портал в параллельную вселенную
Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

Фестиваль стимпанк-культуры Ferrum в Туле открыл портал в параллельную вселенную

Он развернулся в творческом пространстве «Девятка», Кустарном антимузее, в арт-пространстве «РемесЛофт» и ремесленном дворе «Добродей».

Гостей и участников фестиваля приветствовали министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и директор Объединения центров Елена Арбекова.

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Министр отметила, что появление этого фестиваля неслучайно:

— Тула — мастерская России. Наш город известен своими оружейниками, самоварщиками, граверами, кузнецами. И сегодня продолжателями этих традиций становятся умельцы, превращающие металл в произведение искусства.

Елена Арбекова поздравила всех с открытием фестиваля стимпанк-культуры, связанного с ремесленными традициями обработки металла. Она сказала, что он имеет свою историю, и выразила надежду на развитие этого удивительного направления в искусстве.

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На центральной площадке фестиваля внимание привлекала выставка арт-объектов, созданных из металлического утиля современными последователями кузнецов, мастерами-стимпанкерами из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Челябинска, Архангельска, Калуги и Луганска.

Ее посетители совершили путешествие в мир альтернативной реальности, где правят шестеренки, царит свобода творчества и оживают образы фантастических произведений Жюля Верна, Герберта Уэллса, Мэри Шелли и Марка Твена.

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Образ стимпанк-мастерской дополнили монохромные рисунки Елены Романовой, голографические и 3D-картины Дмитрия Филиппова, коллекция тематических костюмов Натальи Лавриненко, интерактивные фотозоны «Зеркало времени» и «Хрустальный дождь».

В Кустарном антимузее работал стимпанк-маркет. Здесь можно было приобрести аксессуары из кожи, стильные металлические браслеты, серьги, брелоки, миниатюры и другие уникальные винтажные вещицы.

Главным событием фестиваля стала презентация нового арт-объекта, созданного тульскими мастерами Кириллом Климовым и Русланом Калиничевым. «Межвременный скиталец „Девятка“», «затюнингованный» различными механизмами ВАЗ-2109, стал еще одним символом творческого пространства, объединяющего различные стили и направления, представляющего традиционную культуру в современных формах.

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Первый в Туле стимпанк-бал на протяжении пяти часов удивлял публику не только эстетикой костюма, но и органичным сочетанием классических танцев с механическими звуками. Клуб исторических танцев «Вдохновение» (рук. Анна Тюина) из Калужского городского досугового центра представил разнообразные виды вальса, польки, мазурки, маршей, провел обучающие мастер-классы для зрителей. Посетители аплодировали танцующим парам под тиканье часов, стук колес паровоза, щелчки музыкальной шкатулки и рев моторов дирижабля.

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Завораживающую атмосферу фестиваля создали и концерты. Выступление Петра Термена, правнука знаменитого создателя первого электронного инструмента Льва Термена, впечатлило зрителей «музыкой из воздуха». Он «сыграл» на терменвоксе попурри из классических, джазовых и даже рок-произведений. Группа «Завтраккусто» исполнила песни, в которых представила свое видение будущего.

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Во второй фестивальный день, 4 февраля, зрителей ожидают причудливые арт-объекты в стиле стимпанк, романтика прошлых эпох, виолончельное соло в исполнении Арины Макарчевой, мастер-классы от стимпанкеров.

Выставка Ferrum продолжит свою работу с 5 по 18 февраля.

Специальный репортаж с фестиваля скоро на Myslo! 
 

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