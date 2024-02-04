В Тулу вернутся настоящие зимние морозы

Начиная со вторника, температура около нормы, и днем, и ночью около минус 5. А дальше вполне нормальная, серьезная февральская температура. 7 февраля ночью минус 12 — минус 7, днем около минус 5, что ниже нормы на 1 градус. 8 февраля примерно такая же температура.

А вот 9 февраля ночью уже минус 16 — минус 11, а днем минус 10 — минус 5. Уже на 3-4 градуса ниже нормы.