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В Тулу вернутся настоящие зимние морозы
Фото freepik.com

В Тулу вернутся настоящие зимние морозы

Понижение температуры прогнозируется со вторника, 6 февраля. Столбики термометров вновь будут опускаться до минус 16 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Интерфакс:

Роман Вильфанд

Начиная со вторника, температура около нормы, и днем, и ночью около минус 5. А дальше вполне нормальная, серьезная февральская температура. 7 февраля ночью минус 12 — минус 7, днем около минус 5, что ниже нормы на 1 градус. 8 февраля примерно такая же температура.

А вот 9 февраля ночью уже минус 16 — минус 11, а днем минус 10 — минус 5. Уже на 3-4 градуса ниже нормы. 

В следующие выходные, 10 и 11 февраля, в Туле ночью прогнозируется около минус 10 градусов, а днем — от минус 6 до минус 1 градуса.

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