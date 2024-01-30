Возле парка в Донском прорвало канализацию: прокуратура начала проверку

Прокуратура проводит проверку по публикации в СМИ «Экологическая катастрофа в Донском: зловонная река полгода отравляет жизнь местным жителям».

Так, издание «За Новомосковск» рассказало, как жители улицы Артезианской Донского жалуются на коммунальную аварию. Они утверждают: канализацию рядом с жилыми домами прорвало еще полгода назад. Зловонная река течет не переставая.

Кадры с места

Прокуратура подтвердила информацию. Розлив канализационных стоков произошел участке местности вблизи Комсомольского парка.

– По результатам проверки будет дана оценка деятельности администрации муниципального образования город Донской, ресурсоснабжающей организации по исполнению требований законодательства об охране окружающей среды и природопользования в части организации водоотведения на территории микрорайона. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, – прокомментировали в пресс-службе облпрокуратуры.