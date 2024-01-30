Туляки страдают от «снежной каши» на улицах города

В редакцию Myslo обращаются жители разных районов города. Туляки жалуются на неубранные «каши снега, льда и песка», в которых застревают автомобили и о которые спотыкаются люди:

— Вот нам в новостях говорят про то, как снег красиво плавят. А откуда тогда эти горы «снежной каши» на улице? Реагентами снег посыпают, а про уборку вроде бы и забыли. Улицы засыпаны песком и снегом, под которыми скрывается неприятный сюрприз в виде ледяного покрова. Ходить невозможно без риска свернуть шею, — рассказал житель Привокзального округа Игнат Ярцев.

Также туляки отмечают, что из-за неубранных тротуаров и улиц людям часто приходится идти по проезжей части, рискуя жизнью.

Друзья, а на ваших улицах чистят снег? Кидайте фотографии неубранного непотребства в комментарии — поможем районным администрациям найти слабые места и навести порядок!