Треш-стримера, подозреваемого в убийстве 17-летней тулячки, заключили под стражу

Фото СУ СКР по Воронежской области.

24 января Ленинский райсуд Воронежа заключил под стражу 28-летнего Марка Попова. Его обвиняют в убийстве 17-летней уроженки Новомосковска Ангелины Г.

Тело юной тулячки нашли 22 января в районе 4 часов утра на мусорной площадке возле местной ярмарки. Как ранее писал Myslo, парень зарезал Ангелину еще 17 января. После убийства, совершенного, вероятно, в состоянии наркотического опьянения, окровавленный Марк бегал по городу босиком в одних шортах, распугивая своим внешним видом прохожих.

Как сообщили в СУ СКР по Воронежской области, оперативники задержали мужчину в Воронеже. 23 января его доставили на допрос в Следственный комитет.

Погибшая Ангелина переехала в Воронеж в 2023 году, чтобы поступить в педагогический колледж. На момент происшествия девушка училась на первом курсе и встречалась с Марком.