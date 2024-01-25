  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Треш-стримера, подозреваемого в убийстве 17-летней тулячки, заключили под стражу - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Треш-стримера, подозреваемого в убийстве 17-летней тулячки, заключили под стражу
Фото СУ СКР по Воронежской области.

Треш-стримера, подозреваемого в убийстве 17-летней тулячки, заключили под стражу

Данную меру пресечения суд назначил до 22 марта.

24 января Ленинский райсуд Воронежа заключил под стражу 28-летнего Марка Попова. Его обвиняют в убийстве 17-летней уроженки Новомосковска Ангелины Г. 

Тело юной тулячки нашли 22 января в районе 4 часов утра на мусорной площадке возле местной ярмарки. Как ранее писал Myslo, парень зарезал Ангелину еще 17 января. После убийства, совершенного, вероятно, в состоянии наркотического опьянения, окровавленный Марк бегал по городу босиком в одних шортах, распугивая своим внешним видом прохожих.

Как сообщили в СУ СКР по Воронежской области, оперативники задержали мужчину в Воронеже. 23 января его доставили на допрос в Следственный комитет. 

Погибшая Ангелина переехала в Воронеж в 2023 году, чтобы поступить в педагогический колледж. На момент происшествия девушка училась на первом курсе и встречалась с Марком. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:39 0
Другие статьи по темам
Событие
убийство девушки из Новомосковска

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Богородицком «Фольксваген» после столкновения на встречке потерял бампер
Под Богородицком «Фольксваген» после столкновения на встречке потерял бампер
В Туле среди студентов состоялся чемпионат по хоккею в валенках
В Туле среди студентов состоялся чемпионат по хоккею в валенках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.