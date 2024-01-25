В Туле среди студентов состоялся чемпионат по хоккею в валенках

24 января на Центральном стадионе «Арсенал» состоялся турнир по хоккею в валенках среди студенческих спортивных клубов.
Как рассказали в региональном минспорте, клюшки в руки взяли представители «Училища олимпийского резерва», «Тульского государственного технологического колледжа», «Тульского колледжа профессиональных технологий» и «Техникума железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова».
По результатам игр призовые места распределились следующим образом:
1-е место — «Олимпиец» (УОР),
2-е место — «Факел» (ТГТК),
3-е место — «Здоровая молодость» (ТКПТ),
4-е место — «Сафоновец» (ТЖТ им. Б. Ф. Сафонова).