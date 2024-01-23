Убийство новомосковской студентки в Воронеже: девушка стала жертвой треш-стримера

Мужчина сменил имя и сейчас может находиться в Дагестане. Обновили новость в 14.55.

22 января возле одной из контейнерных площадок для мусора на улице Моисеева был обнаружен труп 17-летней Ангелины Г. из Новомосковска, спрятанный в пакете. Девушка была сложена пополам и связана, на голове и ногах пакеты. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый в преступлении нашелся сразу: 28-летний треш-стример Марк Попов рассылал знакомым видео с трупом убитой девушки. По нашей информации, парень зарезал Ангелину еще 17 января. После убийства, совершенного, вероятно, в состоянии наркотического опьянения, окровавленный Марк бегал по городу босиком в одних шортах, распугивая своим внешним видом прохожих.

По информации федеральных СМИ, до убийства молодой человек сменил имя, и теперь его зовут Салман Азиев. После совершения преступления он уехал из Воронежа в Дагестан. Тем не менее в ориентировке воронежских правоохранителей он фигурирует как Марк. По статье «Убийство» ему грозит до 15 лет лишения свободы.

— В настоящее время сотрудниками уголовного розыска и регионального СК России продолжается выполнение комплекса необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также места нахождения обвиняемого, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.

Погибшая Ангелина переехала в Воронеж в 2023 году, чтобы поступить в педагогический колледж, — девушка училась на первом курсе.

UPD. подозреваемого задержали.