Под Богородицком «Фольксваген» после столкновения на встречке потерял бампер

62-летняя тулячка, управляя «Фольксваген Поло», не справилась с рулевым управлением, выехала на встречку и столкнулась с «Рено Дастер».

— В результате ДТП женщина-водитель автомобиля «Фольксваген» получила телесные повреждения и была госпитализирована, — рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД по Тульской области.

В Госавтоинспекции напомнили: большинство аварий случается по причине выезда на полосу встречного движения, превышения скорости, несоблюдения дистанции и правил очередности проезда, а также вождения в утомленном состоянии.

— Помните: находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!