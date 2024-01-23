Полицейские возбудили уголовное дело по факту поджога спортивной секции в Белёве

Фото Андрея Дмитриева

23 января в Белёве возбудили уголовное дело по факту пожога здания, в котором базируется частная секция «Спортивное поколение». Пожар случился рано утром 18 января.

О происшествии редакции Myslo рассказал директор секции Максим Дмитриев. Он считает: поджог — попытка неких лиц запугать семью социальных предпринимателей. Его отец Андрей Дмитриев — тульский бизнесмен, директор туристического комплекса «Пряничный город», который неизвестные подожгли в сентябре прошлого года.



Черный вход в здание секции, где и произошел пожар.

— Мы арендуем здание у администрации Белёва. На 183 кв. м — спортивная школа, в которой мы занимаемся физической подготовкой детей, а также преподаем им карате. Есть платные группы. С детьми участников СВО и ребятами из сложных семей занимаемся бесплатно. К нам ходит 80 детей, — рассказал Максим Дмитриев.

О пожаре он узнал от женщины, которая живёт в соседнем доме. Её сын занимается в спортивной секции. Жительница Белёва позвонила в пять утра со словами: «Максим Дмитриевич, вы горите!»

— МЧС и полиция сразу сказали, что поджог. Иначе и быть не может: стена загорелась с внешней стороны. Изнутри там черный выход: нет ни электропроводки, ни розеток, ни о каком замыкании не может идти и речи. На здании стоят камеры наблюдения, злоумышленники специально выбрали «слепую зону». В 5.15 на видео появился резкий свет и вспышка. Будто бутылку с бензином кинули. Нашли потом следы на сугробе возле забора, — рассказал Дмитриев.

От огня здание не пострадало, но пожарные тушили возгорание с крыши, и вода попала в зал для занятий. На стенах остались разводы, а спортивные маты пришлось сушить несколько дней.

— Сейчас секция не работает. Штукатурка с потолка отваливается, в здании стоит запах сырости. Считаю, что пытались поджечь те, кто ответственен за поджог «Пряничного города», — резюмировал Дмитриев.

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