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Возле мусорных баков в Воронеже нашли сумку с трупом 17-летней девушки из Новомосковска
Фото: пресс-служба СУ СК России по Воронежской области

Возле мусорных баков в Воронеже нашли сумку с трупом 17-летней девушки из Новомосковска

Возбуждено и расследуется уголовное дело, сотрудники СК России устанавливают обстоятельства случившегося.

В ночь на 22 января возле одной из контейнерных площадок для мусора в Воронеже был обнаружена сумка с трупом 17-летней жительницы Новомосковска.

По факту случившегося следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Как уточнил руководитель следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального СУ СК России Артем Матвеев, следователи и оперативники уголовного розыска устанавливают все обстоятельства трагедии.

По информации Telegram-канала SHOT, девушку убили на съёмной квартире в одном из домов на ул. Моисеева. Там были найдены замытые следы крови и паспорт жертвы. По подозрению в причастности к преступлению разыскивается 28-летний уроженец Тамбовской области.

UPD: публикация дополнена в 19.45.

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