В Тульской области ожидается мокрый снег и ветер до 12 м/с

Об ухудшении обстановки предупредили в УГИБДД УМВД по Тульской области.

С 21.00 23 января на территории региона ожидается осложнение погодных условий: снегопад, местами — небольшой мокрый снег, сильная гололедица. Порывы ветра могут достигать 12 м/с.

Данная обстановка, по прогнозу инспекторов УГИБДД, может продлиться сутки.

— В связи с ухудшением погодных условий и образованием наледи на проезжей части, Госавтоинспекция Тульской области напоминает вам о необходимости соблюдать дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, не совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством. В связи с увеличением тормозного пути, заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами, во избежание экстренного торможения, — отметили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.



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