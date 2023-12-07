Полиция возбудила дело об умышленном поджоге туристического комплекса в Белеве

Фото Андрея Дмитриева.

Директор туристического комплекса боится продолжать вести бизнес в маленьком городе и опасается за свою жизнь.

Белевский ОВД возбудил уголовное дело о поджоге туристического комплекса «Пряничный город». Преступление квалифицировали по ч. 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений).



Напомним, в ночь на 10 сентября в туристическом комплексе «Пряничный город» в Белёве произошел пожар. Здесь находился центр приема гостей с производственными мастерскими по изготовлению белёвского пряника, дегустационным залом и комнатой отдыха для инвалидов. При пожаре выгорела большая часть турцентра. Здание до сих пор не восстановили.

По словам директора комплекса Андрея Дмитриева, после ЧП люди боятся приезжать на экскурсии.

— Я в отчаянии, — признался в разговоре с корреспондентом Myslo Андрей Дмитриев. — С тех пор, как произошел пожар, мы смогли провести всего одну экскурсию: люди боятся к нам приезжать. Я завесил все баннерами, чтобы не пугать никого. Не знаю, нужно ли развивать социальный бизнес в районе, где происходит такое.

Предприниматель Андрей Дмитриев считает: поджог совершили рабочие, которые участвовали в строительстве этого объекта. По словам Дмитриева, этому предшествовал длительный конфликт: они требовали с предпринимателя деньги, хотя он не был им должен. И когда 10 сентября его туристический комплекс подожгли, он понял, что это сделано в отместку.

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На следующий день после пожара Дмитриев подал заявление в отдел полиции в Туле, но там в возбуждении дела пока отказали — вышли сроки проверки, а заключение МЧС еще не было готово. Одновременно с этим трое жителей Белева, которых предприниматель подозревал в поджоге, тоже подали заявление в полицию: они утверждали, что Дмитриев сам устроил пожар, чтобы получить компенсацию. Однако эта информация не подтвердилась.

Впоследствии эксперты МЧС постановили: комплекс действительно сгорел в результате поджога. Прокуратура отменила «отказной».

26 октября белевский отдел возбудил дело по ч.2 статьи 167 УК РФ. Как прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, сейчас дело находится в стадии расследования.

Андрей Дмитриев также обратился в облпрокуратуру:

— Считаю, что моей жизни и здоровью, а также членам моей семьи грозит опасность. Моя работа в Белёве как инвестора и социального предпринимателя заблокирована. Моя общественная деятельность как муниципального депутата находится под давлением. <…> Прошу разобраться в ситуации по существу, не направляя материалы по территориальности, — сказано в обращении Дмитриева.