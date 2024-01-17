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56-летний белёвец украл охотничью собаку
Фото Артема Жильцова

56-летний белёвец украл охотничью собаку

Его хотят привлечь к уголовной ответственности.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Белёвский» обратился 63-летний житель района. Его собаку украли прямо из будки возле дома. Причем животное — охотничьей породы русская гончая.

Полицейские установили злоумышленника. Им оказался знакомый потерпевшего –56-летний житель Белёва. Вину он признал. 

— В настоящее время дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Белёвский» проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

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Фотограф:
сегодня, в 12:26 0
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