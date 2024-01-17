Автодор призвал водителей отменить дальние поездки из-за надвигающегося снегопада

В ближайшие сутки в Центральной России ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает Автодор. Эпицентром станет Московская область. Снег, по прогнозу, начнется ближе к четвергу, 18 января.
Также сильный снегопад ожидается:
- на всем протяжении трасс М-1 «Беларусь», М-3 «Украина» и ЦКАД;
- на М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях;
- на М-11 «Нева» в Московской и Тверской областях;
- на М-12 «Восток» в Московской и Владимирской областях.
Автодор призвал всех автомобилистов отложить дальние поездки с 17 и 18 января на другие даты.