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Автодор призвал водителей отменить дальние поездки из-за надвигающегося снегопада
Фото Алексея Пирязева.

Автодор призвал водителей отменить дальние поездки из-за надвигающегося снегопада

Сильный снег ожидается на территории ЦФО.

В ближайшие сутки в Центральной России ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает Автодор. Эпицентром станет Московская область. Снег, по прогнозу, начнется ближе к четвергу, 18 января. 

Также сильный снегопад ожидается:

  • на всем протяжении трасс М-1 «Беларусь», М-3 «Украина» и ЦКАД;
  • на М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях; 
  • на М-11 «Нева» в Московской и Тверской областях;
  • на М-12 «Восток» в Московской и Владимирской областях.

Автодор призвал всех автомобилистов отложить дальние поездки с 17 и 18 января на другие даты.

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сегодня, в 12:04 0
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