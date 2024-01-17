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После проверок кафе в Туле силовики доставили в военкомат двух мигрантов
Фото из Telegram-канала "Тула.Экстремизм".

После проверок кафе в Туле силовики доставили в военкомат двух мигрантов

Мужчины получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет.

Силовики провели комплексную проверку трех кафе, которые являются местом притяжения мигрантов в Туле. В общей сложности проверено около 40 человек. 

Как сообщает Telegram-канал «Тула. ЭкстремиZм», по итогам проверки в отношении четырех человек составлены протоколы за нарушение миграционного законодательства. Мигрантов ждет депортация. 

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Кроме того, Роспотребнадзор зафиксировал множественное количество нарушений санитарных норм. 

Также во время рейдов выявлено два человека, которые не встали на воинский учёт. Нарушителей доставили в военкомат.

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