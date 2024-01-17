После проверок кафе в Туле силовики доставили в военкомат двух мигрантов

Фото из Telegram-канала "Тула.Экстремизм".

Мужчины получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет.

Силовики провели комплексную проверку трех кафе, которые являются местом притяжения мигрантов в Туле. В общей сложности проверено около 40 человек.

Как сообщает Telegram-канал «Тула. ЭкстремиZм», по итогам проверки в отношении четырех человек составлены протоколы за нарушение миграционного законодательства. Мигрантов ждет депортация.

Кроме того, Роспотребнадзор зафиксировал множественное количество нарушений санитарных норм.

Также во время рейдов выявлено два человека, которые не встали на воинский учёт. Нарушителей доставили в военкомат.