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14-летняя невеста и 79-летний жених: в каком возрасте туляки женились в декабре
Картина Василия Пукирева «Неравный брак» (1862)

14-летняя невеста и 79-летний жених: в каком возрасте туляки женились в декабре

Комитет по делам ЗАГС Тульской области подвел итоги декабря 2023 года.

В последний месяц ушедшего года в регионе заключено 662 брака. Возраст женихов — от 16 до 79 лет. А самой молодой невестой в Тульской области стала 14-летняя девушка. В целом же возраст вступающих в брак тулячек — от 14 до 76 лет.
 
Также в декабре органы ЗАГС составили 524 записи о расторжении брака.

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