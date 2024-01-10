14-летняя невеста и 79-летний жених: в каком возрасте туляки женились в декабре

Картина Василия Пукирева «Неравный брак» (1862)

В последний месяц ушедшего года в регионе заключено 662 брака. Возраст женихов — от 16 до 79 лет. А самой молодой невестой в Тульской области стала 14-летняя девушка. В целом же возраст вступающих в брак тулячек — от 14 до 76 лет.



Также в декабре органы ЗАГС составили 524 записи о расторжении брака.