Егор Абрамов из Тулы снялся в приключенческом драмеди «Лада Голд» на ТНТ

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«Лада Голд» — это история путешествия Артура и Паши, внуков двух кровных врагов, на «Ладе», сделанной из золота, — по заветам бандитской роскоши девяностых.

Главные роли в сериале сыграли Эльдар Калимулин («Эпидемия», «Химера») и Роман Евдокимов («Актрисы»). Режиссер сериала — Никита Власов («Мажор в Сочи», «Ле.Ген.Да»), сценарий Власов писал вместе с Егором Чичкановым («И снова здравствуйте!»).

Роль молодого бандита Шамрая сыграл талантливый актер Егор Абрамов из Тулы. Ему всего 20 лет, но на его счету уже много ролей, в том числе в таких крупных проектах, как: «Мир! Дружба! Жвачка!», «Капельник» и др.

— Мой персонаж, на мой взгляд, нетипичен для нашего кино. Это что-то новое и классное. Таких персонажей мало. Он очень красиво раскрывается уже через время, когда становится взрослым. Даниил Воробьев исполнил роль моего повзрослевшего персонажа Шамрая, и он получился максимально безбашенным, диким и дерзким — это классно. Как глоток свежего воздуха. И я считаю, что все эти черты героя раскрываются через его детство, поэтому он стал именно таким, — рассказал Myslo Егор Абрамов.

Действие в «Ладе Голд» происходит в девяностых годах и нашем времени, причем сцены из прошлого стилизованы под атмосферу съемки на VHS. Атмосферности добавляет и плейлист, собранный из песен «Каспийского груза», «Ноггано», Кая Метова и др.

— Это история. Наша фабула, которая написана, она максимально быстрая и яркая. Сюжет и история цепляют. Очень динамичный сериал, который смотрится на одном дыхании. Когда ты смотришь его, то проникаешься им и невозможно оторваться. «Лада Голд» сделан с душой и энергией, — говорит Егор.