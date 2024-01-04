В Тульском областном перинатальном центре состоялась торжественная выписка первого новорожденного 2024 года

Сегодня, 3 января, в областном перинатальном центре состоялась торжественная выписка малыша, который родился 1 января.

Первый новорожденный этого года появился на свет в 2:10, весом 3500 г, ростом 55 см. Мальчика назвали Тимофеем. Теперь у старшей сестры Алисы есть младший брат.

Министр здравоохранения Михаил Малишевский поздравил семью Токаревых из Щекина с рождением второго ребенка? и вручил поздравительный адрес? губернатора Алексея Дюмина? вместе с серебряным знаком «Родившемуся на Тульской земле». ?

В 2024 году в областном перинатальном центре уже родилось 47 малышей: 27 мальчиков и 20 девочек.