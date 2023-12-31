В Туле женщина избила охранника елкой, а ее подруги сломали двери магазина

Инцидент произошел вечером 30 декабря в супермаркете "ДА" на ул. Карпова в Туле.
Родственницы небезызвествестной части пос. Плеханово попались на краже продуктов в магазине. Персонал вызвал полицию и попытался их задержать до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Но оказалось, что это совсем непросто.
Одна из женщин схватила искусственную елку, стоящую рядом и принялась ею бить охранника. Вторая в этот момент выломала закрытую дверь и начала пытаться сломать вторую. В итоге всем четверым удалось сбежать до приезда полиции.
Все происходящее снимал на видео мужчина, за кадром он отметил, что воровка попадается уже не первый раз.