В Тульской области не будет фейерверка в новогоднюю ночь

Праздничные фейерверки отменены в ряде регионов в знак скорби по погибшим при обстреле Белгорода.

Во Владивостоке и Благовещенске отменили праздничные фейерверки в знак скорби по погибшим при обстреле Белгорода. О решении сообщили главы городов, сообщает Телеграм-канал «Топор Live».

Также фейерверков не будет еще в ряде городов и регионов: в Вологодской, Пензенской, Тульской, Саратовской, Калининградской, Новгородской, Ярославской, Мурманской, Орловской, Курганской, Рязанской областях, в Москве, Балашихе, Архангельске, Новосибирске, Омске, Санкт-Петербурге, Липецке, Владикавказе, Краснодаре, а также в Якутии, ХМАО и ЯНАО, Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Коми.

В Тульской области фейерверк в новогоднюю ночь не анонсировался в афишах праздничных мероприятий.