В Тульской области не будет фейерверка в новогоднюю ночь

Во Владивостоке и Благовещенске отменили праздничные фейерверки в знак скорби по погибшим при обстреле Белгорода. О решении сообщили главы городов, сообщает Телеграм-канал «Топор Live».
Также фейерверков не будет еще в ряде городов и регионов: в Вологодской, Пензенской, Тульской, Саратовской, Калининградской, Новгородской, Ярославской, Мурманской, Орловской, Курганской, Рязанской областях, в Москве, Балашихе, Архангельске, Новосибирске, Омске, Санкт-Петербурге, Липецке, Владикавказе, Краснодаре, а также в Якутии, ХМАО и ЯНАО, Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Коми.
В Тульской области фейерверк в новогоднюю ночь не анонсировался в афишах праздничных мероприятий.
Напомним, 30 декабря, Украина совершила неизбирательный комбинированный удар по городу Белгород двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства. Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород. В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек. В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми.