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В Белоусовском парке Тулы открыли самый большой каток

В Белоусовском парке Тулы открыли самый большой каток

30 декабря в ЦПКиО им. П.П. Белоусова открылся самый большой каток в регионе с естественным покрытием.

В этом сезоне его площадь – 7,5 тысяч квадратных метров. Для катания залит не только основной круг, но и прилегающие аллеи. Вход на каток для всех желающий бесплатный. Прокат коньков работает ежедневно с 10:00 до 21:00. 

«Центральный парк Тулы – одно из самых любимых мест сторонников активного образа жизни. Уверен, что этот каток позволит приобщить к занятиям физической культурой еще больше жителей. Впереди большие новогодние каникулы, проведите их с пользой», – сказал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

Директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных напомнил, что с 2016 года по инициативе губернатора Алексея Дюмина реализуется проект «Зима по-тульски». В праздничные дни часть его развлекательной программы пройдет именно на катке. Он будет работать в формате «КиноКатка» с трансляцией новогодних советских фильмов.

Всего в регионе с учетом климатических условий работают порядка 100 открытых ледовых площадок, в том числе хоккейные коробки в Комсомольском, Пролетарском и Центральном парке. 

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