Забил молотком и расчленил труп: жителя Кимовска признали виновным в убийстве

В Кимовске 58-летний местный житель признан виновным в убийстве своего знакомого.

Судом установлено, что 31 июля пьяный мужчина поссорился с 58-летним собутыльником и нанёс ему 10 ударов молотком по голове. От полученных повреждений мужчина скончался. После этого обвиняемый расчленил труп товарища: отрезал голову и руки для того, чтобы выкинуть их на свалку.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в случившемся.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.