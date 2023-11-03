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Забил молотком и расчленил труп: жителя Кимовска признали виновным в убийстве

Забил молотком и расчленил труп: жителя Кимовска признали виновным в убийстве

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Кимовске 58-летний местный житель признан виновным в убийстве своего знакомого.

Судом установлено, что 31 июля пьяный мужчина поссорился с 58-летним собутыльником и нанёс ему 10 ударов молотком по голове. От полученных повреждений мужчина скончался. После этого обвиняемый расчленил труп товарища: отрезал голову и руки для того, чтобы выкинуть их на свалку.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в случившемся. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

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