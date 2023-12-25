Новомосковский ансамбль SHAMAN'а получил звание заслуженного

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Вокальный ансамбль «Ассорти» удостоили звания

«Заслуженный коллектив народного творчества». Музыкальное объединение базируется в Городском Дворце культуры Новомосковска.

Приказ о присвоении соответствующего звания подписала министр культуры РФ Ольга Любимова. Как сообщили в медиацентре Объединения центров развития культуры Тульской области, в этом году ансамбль отметил 30-летие. Все это время коллективом руководит высокопрофессиональный хормейстер Татьяна Смолянинова.

Вокальный ансамбль «Ассорти» является постоянным участником

мероприятий различного уровня. В рамках ежегодных отчетных концертов

организовывается сбор добровольных пожертвований в поддержку семей,

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Собранные средства передаются семья с детьми-инвалидами, которым жизненно необходима целевая помощь.

Среди участников коллектива разных лет — российский певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, представительница России на конкурсе «Детское Евровидение-2016», участница первого сезона телепроекта «Голос. Дети» Софья Фисенко, участники телепроекта «Голос. Дети» на Первом канале Егор Чичин, Вадим Климович, Мария Панюкова.