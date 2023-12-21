В Туле под тяжестью снега обвалился козырек подъезда жилого дома

Фото: соцсети

Жители дома № 2 по улице Приупской поделились в соцсетях фотографией козырька подъезда, который обвалился под тяжестью снега:

— Мы сообщили сразу же в управляющую компанию, там нам ответили, что беспокоиться не о чем, больше такого не повторится.