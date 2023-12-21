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Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 250 000 рублей в сельском хозяйстве

Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 250 000 рублей в сельском хозяйстве

Рейтинг подготовил портал HeadHunter.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сельском хозяйстве за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.

Топ-10 выглядит так:

  1. Агроном-консультант — от 100 000 до 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90563023
  2. Главный технолог — до 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90476045
  3. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства — от 60 000 до 180 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85963088
  4. Сервисный инженер — от 90 000 до 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90032727
  5. Главный технолог — от 120 000 до 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90269332
  6. Микробиолог/заведующий лабораторией — до 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90295842
  7. Механик (сервисный инженер) по ремонту и обслуживанию компрессорных установок — от 130 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90153204
  8. Сварщик-технолог — от 110 000 до 120 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/79173323
  9. Агроном — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/80097000
  10. Технолог-разработчик — от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86179181

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