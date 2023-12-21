Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 250 000 рублей в сельском хозяйстве

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сельском хозяйстве за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми.
Топ-10 выглядит так:
- Агроном-консультант — от 100 000 до 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90563023
- Главный технолог — до 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90476045
- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства — от 60 000 до 180 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85963088
- Сервисный инженер — от 90 000 до 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90032727
- Главный технолог — от 120 000 до 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90269332
- Микробиолог/заведующий лабораторией — до 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90295842
- Механик (сервисный инженер) по ремонту и обслуживанию компрессорных установок — от 130 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90153204
- Сварщик-технолог — от 110 000 до 120 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/79173323
- Агроном — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/80097000
- Технолог-разработчик — от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86179181