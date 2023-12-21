Жители Киреевска жалуются на неубранный снег на центральной площади

Фото читательницы

В редакцию Myslo написала жительница Киреевска с жалобами на центральную площадь города.

— Ни украшений, ни чистки снега! Сгребли сугроб в одну кучу, которая стала опасным аттракционом для детей.

Также тулячка бьет тревогу по всем соцсетям Киреевска, шлет обращения в администрацию. Она беспокоится, что за горкой никто не следит, а дети находятся в потенциальной опасности. Кроме того, по ее словам, в прошлые годы площадь к празднику украшали гораздо ярче.

Фото читательницы

За комментарием Myslo обратился в администрацию Киреевска.