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Жители Киреевска жалуются на неубранный снег на центральной площади
Фото читательницы

Жители Киреевска жалуются на неубранный снег на центральной площади

Снег сгребли в одну кучу, которая обрастает коркой льда.

В редакцию Myslo написала жительница Киреевска с жалобами на центральную площадь города. 

— Ни украшений, ни чистки снега! Сгребли сугроб в одну кучу, которая стала опасным аттракционом для детей. 

Также тулячка бьет тревогу по всем соцсетям Киреевска, шлет обращения в администрацию. Она беспокоится, что за горкой никто не следит, а дети находятся в потенциальной опасности. Кроме того, по ее словам, в прошлые годы площадь к празднику украшали гораздо ярче. 

photo_2023-12-21_10-34-10.jpgФото читательницы

За комментарием Myslo обратился в администрацию Киреевска.

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Автор:
сегодня, в 11:35 +1
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КиреевскТульская областьцентральная площадь Киреевска
 

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