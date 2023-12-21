В кафе на улице Пирогова в Туле проверка обнаружила тараканов

Управление Роспотребнадзора рассмотрело информацию о нарушении обязательных требований в организации общественного питания ООО «Окжел» (кафе «Окжел»), расположенной по адресу: г. Тула, ул. Пирогова, д. 2-а.

В ходе проверки организации установлены нарушения требований к содержанию помещений, обработке кухонной посуды, производственного инвентаря.

Выявлено наличие тараканов.

В организации общественного питания не осуществлялся производственный контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции.

По решению суда деятельность организации общественного питания приостановлена на 60 суток.