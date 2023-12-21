«Нога повисла»: тулячка получила травму на скользкой остановке в Скуратово

Юлия Савельева
— Было около 8 часов утра, народу много, все ждали маршрутку. А площадка там — сплошной лёд, ничем не посыпано, не обработано. Сплошной каток! Прямо передо мной упали две женщины. Я тоже поскользнулась и упала. Боль страшная! Оказалось, очень сложный перелом, у меня нога чуть ли не на коже повисла. Люди стали мне помогать, скорую мне вызвали. Свидетелей было очень много: и водители, и пассажиры.
- Если ваше состояние позволяет, обязательно запишите имена, фамилии и номера телефонов свидетелей произошедшего. Зафиксируйте точный адрес, дату и время инцидента, нарисуйте простую схему — всё это может пригодиться в суде.
- Вызовите скорую или обратитесь в травмпункт самостоятельно. Медики оформят карту, в которой перечислят ваши травмы, а также место, время и обстоятельства их получения. Сообщите врачу эту информацию.
- Сохраняйте все рецепты на лекарства, больничные листы, выписки с назначениями, чеки из аптек. Это послужит подтверждением понесённых вами расходов.
- Вы можете потребовать от ответчика возместить расходы, связанные с временной нетрудоспособностью. Для этого нужно запросить в бухгалтерии по месту работы справку о среднемесячном заработке и рассчитать, какую сумму вы потеряли из-за нахождения на больничном. Кроме того, вы имеете право на компенсацию морального вреда. Сумму вы вправе определить сами, но окончательное решение примет только суд.
- Направьте досудебную претензию. Если травма получена на улице (тротуаре) в городе или на остановке общественного транспорта, пишите в администрацию района. Претензия должна содержать требование компенсировать ущерб. Изложите подробно все обстоятельства случившегося, а также прикрепите документы, подтверждающие затраты (чеки, справки, выписки).
- Претензию лучше отправлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Обязательно сохраните уведомление с отметкой о получении/неполучении письма. Если в течение 10 дней с момента вручения никакой реакции не последует — обращайтесь в суд.