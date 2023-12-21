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«Нога повисла»: тулячка получила травму на скользкой остановке в Скуратово
Фото Алексея Пирязева

«Нога повисла»: тулячка получила травму на скользкой остановке в Скуратово

21 декабря Юлия Савельева поскользнулась на необработанной площадке конечной остановки 30-го маршрута.

Сегодня утром Юлия собиралась на работу и вышла на конечную 30-й маршрутки в поселке 1-й Западный в Скуратово.
 

Юлия Савельева

— Было около 8 часов утра, народу много, все ждали маршрутку. А площадка там — сплошной лёд, ничем не посыпано, не обработано. Сплошной каток! Прямо передо мной упали две женщины. Я тоже поскользнулась и упала. Боль страшная! Оказалось, очень сложный перелом, у меня нога чуть ли не на коже повисла. Люди стали мне помогать, скорую мне вызвали. Свидетелей было очень много: и водители, и пассажиры.

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В больнице ногу Юлии буквально «собрали». Теперь две недели на «вытяжке», потом гипс. Юлия намерена обратиться с претензией к виновнику такого состояния остановки.
 
— Непременно это сделаю, как только поправлюсь. А пока прошу хотя бы обработать как-то этот голый лед на остановке! Там же бабушки старенькие ходят, дети. Хоть бы солью посыпали…
 
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Если вы пострадали от падения на льду в черте города, придерживайтесь следующего алгоритма:
 
  1. Если ваше состояние позволяет, обязательно запишите имена, фамилии и номера телефонов свидетелей произошедшего. Зафиксируйте точный адрес, дату и время инцидента, нарисуйте простую схему — всё это может пригодиться в суде.
  2. Вызовите скорую или обратитесь в травмпункт самостоятельно. Медики оформят карту, в которой перечислят ваши травмы, а также место, время и обстоятельства их получения. Сообщите врачу эту информацию.
  3. Сохраняйте все рецепты на лекарства, больничные листы, выписки с назначениями, чеки из аптек. Это послужит подтверждением понесённых вами расходов.
  4. Вы можете потребовать от ответчика возместить расходы, связанные с временной нетрудоспособностью. Для этого нужно запросить в бухгалтерии по месту работы справку о среднемесячном заработке и рассчитать, какую сумму вы потеряли из-за нахождения на больничном. Кроме того, вы имеете право на компенсацию морального вреда. Сумму вы вправе определить сами, но окончательное решение примет только суд.
  5. Направьте досудебную претензию. Если травма получена на улице (тротуаре) в городе или на остановке общественного транспорта, пишите в администрацию района. Претензия должна содержать требование компенсировать ущерб. Изложите подробно все обстоятельства случившегося, а также прикрепите документы, подтверждающие затраты (чеки, справки, выписки).
  6. Претензию лучше отправлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Обязательно сохраните уведомление с отметкой о получении/неполучении письма. Если в течение 10 дней с момента вручения никакой реакции не последует — обращайтесь в суд.

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сегодня, в 17:20 0
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