«Нога повисла»: тулячка получила травму на скользкой остановке в Скуратово

Фото Алексея Пирязева

Сегодня утром Юлия собиралась на работу и вышла на конечную 30-й маршрутки в поселке 1-й Западный в Скуратово.

Юлия Савельева — Было около 8 часов утра, народу много, все ждали маршрутку. А площадка там — сплошной лёд, ничем не посыпано, не обработано. Сплошной каток! Прямо передо мной упали две женщины. Я тоже поскользнулась и упала. Боль страшная! Оказалось, очень сложный перелом, у меня нога чуть ли не на коже повисла. Люди стали мне помогать, скорую мне вызвали. Свидетелей было очень много: и водители, и пассажиры.

В больнице ногу Юлии буквально «собрали». Теперь две недели на «вытяжке», потом гипс. Юлия намерена обратиться с претензией к виновнику такого состояния остановки.

— Непременно это сделаю, как только поправлюсь. А пока прошу хотя бы обработать как-то этот голый лед на остановке! Там же бабушки старенькие ходят, дети. Хоть бы солью посыпали…

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