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Двое туляков спасли ребенка: девочка убежала из дома в морозную ночь

Двое туляков спасли ребенка: девочка убежала из дома в морозную ночь

Малышка поругалась с братом и сбежала от конфликта.

15 декабря 47-летний Владимир Нефедов и 23-летний Максим Гедич ехали в автомобиле по Веневскому шоссе. На одной из остановок заметили маленькую девочку — ребенок был одет в легкую куртку и дрожал от холода.

— Естественно, мы остановились, пытались выяснить, почему она тут одна и где родители. А она испугалась и заплакала. Решили набрать 112 и сообщить о ситуации. Я сел с ней рядом, параллельно пытался разговорить, — рассказал Myslo Максим Гедич.

В ожидании помощи мужчины заметили автомобиль ДПС, проезжающий по трассе. Сотрудники Госавтоинспекции Павел Годунов и Андрей Назаренко незамедлительно отреагировали на их сигнал, выяснили ситуацию, нашли общий язык с девочкой, посадили малышку в салон, согрели и напоили чаем.

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10-летняя девочка рассказала сотрудникам полиции, что поругалась с братом и потом убежала, не взяв мобильный телефон. Возвращаться домой боялась, а потом потерялась и не знала, в какую сторону ей нужно идти.

Стражи порядка отвезли девочку в Зареченский отдел — там ее уже ждали родители, которые обратились в полицию.

Начальник УМВД России по Тульской области Андрей Даценко поблагодарил жителей Тулы за спасение девочки, попавшей в сложную жизненную ситуацию, за проявленное неравнодушие, отзывчивость и высокую гражданскую ответственность, наградил их ценными подарками, а также вручил грамоты сотрудникам Госавтоинспекции за быстрое реагирование, своевременную помощь и образцовое выполнение служебных обязанностей. 

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Автор:
сегодня, в 15:01 +25
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