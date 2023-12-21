«Арсенал» сто лет в игре: вспоминаем сезон 1967 года

Фото предоставлены футбольным клубом «Арсенал».

«Арсеналу» сто лет! Myslo рассказывает об истории команды. Сегодня – остановка на сезоне 1967 года. Это дебют тульского «Металлурга» в советском классе «А».

Вторая группа класса «А», в которой пробовал силы поднявшийся из класса «Б» «Металлург», — совсем другой уровень, выше только первая группа класса «А», по-нынешнему — премьер-лига. Это более высокое качество футбола, искушенные соперники и новая география встреч. «Металлургу» старшего тренера Алексея Водягина предстояло играть с такими сильными клубами, как днепропетровский «Днепр», киевский, одесский и львовский СКА, запорожский «Металлург», «Металлист» из Харькова, львовские «Карпаты», «Труд» Воронеж, ярославский «Шинник», горьковская «Волга», «Молдова» Кишинев.

Водягин сохранил прошлогодний костяк. В числе лидеров команды — воспитанники тульского футбола Рудольф Исупов, Валерий Мастрюков, Василий Плетнев, Олег Хирин, Николай Горбунов, Герман Степанов, Игорь Надеин (в 70-е Надеин в составе «Нистру» Кишинев станет одним из лучших бомбардиров первой лиги СССР, после завершения карьеры игрока сделает незаурядную тренерскую карьеру). Усилили «Металлург» защитник Анатолий Хорлин из московского «Локомотива» (впоследствии арбитр советской высшей лиги и инспектор РФС) и нападающий, уроженец Тулы Вячеслав Спиридонов, выступавший за СКА Одесса. Выступление в классе «А» подразумевало наличие дублеров, через молодежку в 1967-м дебютировали в первенстве знаковые нападающие в истории тульского футбола Виктор Ермаков и 17-летний Владимир Дорофеев.



«Металлург» Тула 1967 год

Вспоминает Виктор Ермаков:

— Меня пацаном пригласили в «Металлург», до этого играл на область за комбайновый завод. Но на сборах команды мастеров на черноморском побережье Кавказа я не был. Мне купили билет на поезд, и прямо из Тулы я поехал в Николаев. Там «Металлург» открывал сезон встречей с «Судостроителем». Вышел за дубль, в следующем матче в Симферополе Водягин выпустил минут за двадцать до конца уже в основе. А в одном из ближайших матчей, в Харькове, открыл счет своим голам. В концовке добил мяч, отпущенный вратарем «Металлиста». Был счастлив, что принес команде победу.

«Металлург» не стушевался на старте дебютного сезона. Начав с нулевой ничьей в Николаеве, туляки выиграли в следующем туре у «Таврии» — 2:1. А 24 апреля в первом домашнем матче одолели «Карпаты» — 1:0. Стадион был забит под завязку, за игрой с будущим обладателем Кубка СССР (львовяне добьются большого успеха в 1969 году) наблюдали 20 тысяч болельщиков! Билетов в кассах стадиона не было уже за десять дней до матча. И подобные аншлаги в конце шестидесятых становились привычными в городе оружейников.

В сильной компании участников команда Алексея Водягина выглядела достойно. Подводило только обилие ничьих. «Все хорошо, но где же победа?» — вопрошал «Молодой коммунар» после сентябрьских 0:0 с ярославским «Шинником». Это была уже 15-я ничья металлургов. В итоге туляки в 38 матчах 18 раз делили очки при 9 победах и 11 поражениях и заняли 13-е место из двадцати.



Нападающий Виктор Ермаков дебютировал в «Металлурге» в 1967 году и провел девять сезонов (свыше 270 матчей и 46 забитых мячей).

Ярким событием сезона-1967 стала поездка «Металлурга» на турнир в Афганистане. В августе туляки выиграли три матча в Кабуле, заняв первое место.

И снова предоставим слово Виктору Ермакову:

— Дома нам сделали прививки, в Москве сотрудники КГБ с каждым из нас проводили беседы о том, как должен вести себя советский человек за границей. Летели из Москвы с посадкой в Ташкенте, затем — в столицу Афганистана. Стадион в Кабуле заполнялся на наших матчах, хотя хоккей на траве там более популярен. Радушные хозяева угощали дынями, подарили кошельки и другие сувениры. На память остались и медали за победу. На открытии присутствовал король Афганистана (Захир-шах — прим. ред.), проводивший политику дружбы с нашей страной. На церемонии нас просили приспустить флаг СССР в знак уважения перед королем, но капитан «Металлурга» могучий Толя Двоенков, который был знаменосцем, его только выше поднял. Падишах не обиделся, каждому из нас руку пожал.

Продолжение следует.