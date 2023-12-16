Парочка друзей из Ставропольского края обокрала дом нового знакомого в Новомосковске

В дежурную часть отдела МВД России по городу Новомосковску обратился 26-летний местный житель. Он сообщил, что ночью он выпивал с двумя новыми знакомыми. Утром, когда мужчина проснулся, он обнаружил пропажу телевизора и часов.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками следственно-оперативной группы были установлены подозреваемые. Ими оказались уроженцы Ставропольского края 24-х и 22-х лет, последний имеет судимость. Как оказалось, они приехали в наш регион в поисках работы и устроились на одно из крупных предприятий в городе Узловая. Мужчины сознались в содеянном и вернули похищенное.

В настоящее время по данному факту в отделе МВД России по городу Новомосковску проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.