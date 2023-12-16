  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. По факту падения ребенка в люк тульский СК начал доследственную проверку - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
По факту падения ребенка в люк тульский СК начал доследственную проверку

По факту падения ребенка в люк тульский СК начал доследственную проверку

5-летний ребенок во время катания с горки провалился в открытый люк.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Тульской области начала доследственная проверка по факту падения ребенка в открытый люк.

По предварительным данным, 15 декабря в Туле на ул. Белкина 5-летний ребенок во время катания с горки провалился в открытый люк, заполненный водой. Ребенок жив, его жизни в настоящее время ничего не угрожает. Подробнее о случившемся читайте здесь.

«По поручению руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова следственными органами организовано проведение процессуальной проверки», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 23:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
ребенок провалился в колодецдоследственная проверка
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Парочка друзей из Ставропольского края обокрала дом нового знакомого в Новомосковске
Парочка друзей из Ставропольского края обокрала дом нового знакомого в Новомосковске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.