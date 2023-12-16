По факту падения ребенка в люк тульский СК начал доследственную проверку

5-летний ребенок во время катания с горки провалился в открытый люк.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Тульской области начала доследственная проверка по факту падения ребенка в открытый люк.

По предварительным данным, 15 декабря в Туле на ул. Белкина 5-летний ребенок во время катания с горки провалился в открытый люк, заполненный водой. Ребенок жив, его жизни в настоящее время ничего не угрожает. Подробнее о случившемся читайте здесь.

«По поручению руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова следственными органами организовано проведение процессуальной проверки», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.