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Прокуратура начала проверку по факту падения в Туле ребенка в колодец

Прокуратура начала проверку по факту падения в Туле ребенка в колодец

Проверкой занимается ведомство Советского округа.

Прокуратура Советского района Тулы организовала проверку в связи с падением маленького ребенка в открытый колодец.

«После установления принадлежности колодца будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время администрацией организованы мероприятия по обезопашиванию объекта», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

ЧП произошла 15 декабря около 21.00 у дома №6 по ул. Белкина. После снегопада жители дома вышли чистить дороги от снега. Малыши в это время резвились на снежной горке. Съезжая с неё очередной раз 5-летний Миша Соловьев неожиданно исчез – провалился в колодец. Ребенка смог вытащить его отец. 

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