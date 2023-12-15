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Тульские леса будут патрулировать правоохранители, казаки и инспекторы охотнадзора
Фото минприроды Тульской области

Тульские леса будут патрулировать правоохранители, казаки и инспекторы охотнадзора

Будут защищать хвойные деревья от незаконных вырубок.

На территории Тульской области в предновогодний период вводится усиленное патрулирование лесов. Рейды будут проводить государственные лесные инспекторы совместно с правоохранительными органами, государственными инспекторами федерального государственного охотничьего надзора, представителями казачьих обществ и общественными инспекторами по охране окружающей среды. Они будут пресекать незаконную вырубку хвойных деревьев.

Минприроды региона напоминает, что незаконная рубка новогодних елей (сосен) влечет за собой штраф в размере до 4 тыс. рублей для граждан, на должностных лиц — до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

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Незаконная рубка с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — до 500 тыс. рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой.

Вред, причиненный лесам от незаконной рубки более 5 тыс. рублей, квалифицируется как преступление, предусматривающее уголовную ответственность. 

Также придется возместить ущерб, причиненный лесному фонду в результате незаконной рубки лесных насаждений.

Если вы стали свидетелями нарушения лесного законодательства, не оставайтесь равнодушными, сообщите в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Тульской области по телефону 8-800-100-94-00.

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